El Jardín de Olivia - Capítulo 280: Renata encuentra una testigo clave

23 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 280 de El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) fue amenazada con la integridad de su hijo hace dos años. Ese miedo persistió y por eso se negó a participar en la denuncia colectiva que preparaban Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda).

Poco después, la fiscal reflexionó y cambió de parecer. Incluso llegó a Argentina para encontrar a la persona clave en el asesinato de Bernardita Vial (Catalina Guerra).

En una breve llamada, Montes le comunicó a Clemente (Pipo Gormaz) que Rocío, la enfermera que atendió a su madre, está dispuesta a hablar.

El Jardín de Olivia / Mega

Una nueva víctima en la mira

Luis Emilio (Alejandro Trejo) liberó al "Rucio" (Sebastián Saguz) de prisión, pero porque tenía un encargo urgente que hacerle.

Vanessa rompió todos los límites que estaba dispuesto a permitir. En represalia por acusarlo con el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal), Walker le ordenó a su matón enviarle su mensaje de despedida, porque pronto se unirá a Omar (César Sepúlveda) en el otro mundo.