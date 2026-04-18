Una dupla de lujo: Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic conducirán ¿Volverías con tu Ex? 2

18 abr. 2026 - 23:50 hrs.

Uno de los reality más exitosos de Mega vuelve a nuestras pantallas. Se trata de ¿Volverías con tu Ex? 2, espacio que acaba de anunciar a sus flamantes animadores.

Tonka Tomicic, quien arribó a nuestro canal para conducir El Internado, seguirá en el formato de telerrealidad. Esta vez no serán aspirantes a cocineros, sino que exparejas que pondrán a prueba sus sentimientos en un encierro 24/7.

Sin embargo, en esta tarea no estará sola porque Julio César Rodríguez aterriza en Vicuña Mackenna para aportar con su particular estilo y experiencia en programas de entretención.

¿Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Con un spot en el que ambos animadores se miden en un juego de ping pong recordando su pasado amoroso, ¿Volverías con tu ex? 2 entra en tierra derecha para cautivar a la audiencia.

Bajo el slogan "El primer gran amor nunca se olvida", el reality apostará por reunir a exparejas para que enfrenten sus historias inconclusas y nuevas tentaciones.

Todo sobre ¿Volverías con tu ex?