¿Qué día y a qué hora ver el estreno de Volverías con tu ex? 2?

04 jun. 2026 - 14:00 hrs.

¡Ya no queda nada para el estreno! Muy pronto por las pantallas de Mega podrás ver el primer capítulo de Volverías con tu ex? 2.

El nuevo reality de nuestro canal será animado por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez y tendrán la labor de encabezar las actividades, competencias y cara a cara que se realizarán en el programa.

También, el formato contará con 10 exparejas que decidirán si están mejor separados o si el encierro provoca el resurgimiento de sentimientos que tenían guardados.

Nicole Moreno, Luis Mateucci, Yasmín Valdés, Mariano Brozincevic, Nicolás Solabarrieta, Valentina Torres, Fernanda Brown, Christopher Peral, entre muchas otras figuras serán parte de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2

Este día será el estreno de Volverías con tu ex? 2

A más de 10 años de la emisión de la primera versión, ahora podremos ser testigos de Volverías con tu ex? 2, donde los conflictos estarán a la orden del día y también, acalorados reencuentros.

El próximo lunes 8 de junio, luego de la emisión de un nuevo capítulo de Reunión de Superados, podrás ser testigo del súper estreno del nuevo reality de Mega.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2