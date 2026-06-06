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Por esta razón Clemente será perseguido por la policía en El Jardín de Olivia mega

Por esta razón Clemente será perseguido por la policía en El Jardín de Olivia

  • Por Matías Rivera

La disputa entre Clemente (Pipo Gormaz) y Luis Emilio (Alejandro Trejo) escaló a un punto en que la relación entre padre e hijo no tiene retorno. 

Precisamente, Clemente logró acordar llegar a una casa donde supuestamente estaba Oli (Violeta Silva) para recuperar a su hija, pero al llegar se encontró con una trampa macabra. 

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Y es que al entrar a la pieza descubre que Lalo Acosta estaba tendido en el piso, muerto, siendo ejecutado por orden de Luis Emilio a raíz de su traición. 

Luis Emilio
El Jardín de Olivia / MEGA

Clemente será perseguido 

Es así como Luis Emilio, quien fue liberado ese mismo día, ideó un plan para culpar a su hijo del asesinato de Acosta como venganza por haber sido el supuesto culpable del secuestro de Olivia.

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"Me mandaste a la cárcel, hiciste que Acosta me traicionara, así que ahora la única forma en que vuelvas a ver a tu hija va a ser cuando vaya a visitarte a la cárcel. Ojo por ojo", le dijo a través del teléfono.

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