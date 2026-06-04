"Su mamá no es nadie para mí": El padre de Jazmín explotó contra el equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro

04 jun. 2026 - 16:35 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos a Jazmín, quien denunció a su familia por abandonarla en el cuidado de su madre postrada, considerando que tiene a una hija con un delicado estado de salud y sumado a los dolores de una fibromialgia recientemente diagnosticada.

El periodista Gustavo Flores intentó comunicarse con las hermanas de la afectada, pero no quisieron entregar sus declaraciones.

Por su parte, el padre de Jazmín fue contactado por la producción, pero el hombre se desentendió del conflicto entre sus hijas y utilizó varios improperios contra el equipo del programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Yo no tengo nada que ver. Yo no vivo con ellos, soy soltero y no conozco a esa gente. Estoy separado hace 25 años, quedé soltero, mi exmujer no me interesa. (...) Que la Jazmín haga lo que tenga que hacer, punto. Su mamá no es nadie para mí, que se mueran todos esos hue...".

"Ustedes los periodistas son todos unos... No me hable más", dijo antes de cortar la llamada.

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