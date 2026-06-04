Jazmín carga sola con su madre postrada, su hija y la fibromialgia: Sus hermanas no la ayudan

04 jun. 2026 - 15:30 hrs.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos el desgarrador testimonio de Jazmín, quien acudió a nuestro programa por ayuda. Es la única cuidadora de su madre postrada, pero sus hermanas no se han hecho presentes ni le han prestado apoyo económico. Además, tiene una hija de 12 años a quien también debe procurar cuidados.

"Estoy agobiada, perdón", dijo quebrada por la emoción. "Yo necesito que mis hermanas se hagan responsables del cuidado de mi mamá. Acá somos tres, hace poco me encontraron fibromialgia; me duelen mucho los brazos".

"La Florencia se muda desde los 12 años y esto gatilló que el año pasado que mi mamá se cayó, se quebró la cadera izquierda y de ahí que está postrada", reveló. Precisamente por velar por las dos es que Jazmín no puede trabajar y solo las mantiene con las pensiones de discapacidad de su hija y la jubilación de su madre.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Por esta razón es que necesita urgente la cooperación de su familia. "Me comuniqué con mi hermana del medio, que vive aquí cerca, relativamente cerca del hospital. El punto es que habíamos quedado que ella iba a venir los fines de semana, porque yo entiendo que ella trabaja de lunes a viernes y se levanta temprano", relató.

"Yo estoy con psicóloga de salud mental en el consultorio, entonces llegamos a un acuerdo que ella llegara a las 12 del día y se fuera a las 8 de la noche, para yo salir con la Florencia, poder descansar, poder dormir, hacer una vida con mi hija". El trato duró solo dos semanas.

Una pelea entre hermanas

Con su hermana mayor existe otro conflicto. "Mi hermana mayor, lo voy a decir, se metió con mi cuñado, por lo cual mi hermana del medio no la quiere ver. (...) Mi hermana mayor me ofreció 100.000 pesos, con tal de que mi hermana del medio no viniera a la casa. Hasta el día de hoy, no me han dado ni 10 pesos ninguna de las dos".

Si Jazmín quiere contratar a una persona que se haga cargo, debe pagar 30.000 pesos que no tiene, mientras las otras hijas de su madre viven sin cargar consecuencias: "Eso es injusto, de eso me cansé. Hasta el último minuto dudé, intenté hacer una relación entre las tres que me ayudaran con mi mamá, lamentablemente no resultó y llegué a este punto".

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro