Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 37: Derechos por una vivienda dividen a una familia
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Jenny Arce enfrenta un conflicto familiar por la venta de una casa heredada de sus padres.
Su hermana menor se niega a dejar la propiedad, y la disputa se complica con la aparición de un tercero que adquirió derechos sobre la vivienda. Jenny busca resolver este conflicto para mejorar la calidad de vida de su hijo con síndrome de Down.
Morosidad y deudas
Además, conocimos un segundo caso. Se trata de Teresa Velázquez, quien enfrenta una demanda tras endeudarse para cuidar a su madre enferma.Ir a la siguiente nota
Desde Defensa Deudores, el abogado Ricardo Ibáñez indicó que la renegociación de deudas "permite evitar los juicios de cobranza y embargo, eso que es tan molesto para cualquier familia chilena. (...) En este procedimiento tú puedes reducir en promedio un 60% tu carga financiera mensual y tener hasta 9 meses de pago 0 mientras lo negocias con todos tus acreedores".
Para hacerlo se deben cumplir cuatro requisitos:
- Tener dos o más acreedores
- Deber más de 80 UF
- Tener 90 días de morosidad
- No registrar demandas en cuenta.
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