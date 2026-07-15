Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 31: Su padre nunca la reconoció y sus hermanos la demandaron
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Joselin Jiménez vivió una compleja infancia, donde su madre la abandonó a los 13 años y su padre arrastraba un historial de adicciones.
A pesar de la mala relación, la mujer siguió teniendo vínculo con su padre y lo cuidó más de una vez cuando fue a parar al hospital.
Dijo que, luego de que su padre falleciera, sus hermanos la demandaron para que no recibiera ninguna indemnización, dado que jamás fue reconocida como hija.
Celinda, hermana mayor de Joselin, que el deceso de su progenitor era su responsabilidad y que ahora solo busca obtener dinero.
En esa misma línea, afirmó que "no le daría nada" y que tampoco la consideraba como hermana.
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