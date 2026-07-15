Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 31: Su padre nunca la reconoció y sus hermanos la demandaron

15 jul. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Joselin Jiménez vivió una compleja infancia, donde su madre la abandonó a los 13 años y su padre arrastraba un historial de adicciones.

A pesar de la mala relación, la mujer siguió teniendo vínculo con su padre y lo cuidó más de una vez cuando fue a parar al hospital.

Dijo que, luego de que su padre falleciera, sus hermanos la demandaron para que no recibiera ninguna indemnización, dado que jamás fue reconocida como hija.

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Celinda, hermana mayor de Joselin, que el deceso de su progenitor era su responsabilidad y que ahora solo busca obtener dinero.

En esa misma línea, afirmó que "no le daría nada" y que tampoco la consideraba como hermana.

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