La compleja historia de Joselin Jiménez: Su padre nunca la reconoció y hoy sus hermanos le niegan herencia

15 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Joselin Jiménez vivió un complejo contexto familiar en el que creció. Su padre arrastraba un historial de múltiples adicciones y su madre la abandonó a ella y sus tres hermanos cuando tenía 13 años.

Al consumo de drogas se sumó un comportamiento violento y cargado con un estigma de ser la única hija no reconocida de los cuatro. Por lo mismo, aseguró haber tenido una infancia difícil.

Joselin busca ser reconocida

A pesar de la mala relación, Joselin siguió teniendo vínculo con su padre y lo cuidó más de una vez cuando fue a parar al hospital.

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Tras fallecer, sus hermanos decidieron no reconocerla como tal y la demandaron.

De esta forma, quien fuese su familia, pese a que ahora no lo reconocen, le niegan que reciba parte de la herencia de su padre.

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