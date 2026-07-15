La compleja historia de Joselin Jiménez: Su padre nunca la reconoció y hoy sus hermanos le niegan herencia

  • Por Sebastián Paillafil

Joselin Jiménez vivió un complejo contexto familiar en el que creció. Su padre arrastraba un historial de múltiples adicciones y su madre la abandonó a ella y sus tres hermanos cuando tenía 13 años.

Al consumo de drogas se sumó un comportamiento violento y cargado con un estigma de ser la única hija no reconocida de los cuatro. Por lo mismo, aseguró haber tenido una infancia difícil.

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Joselin busca ser reconocida

A pesar de la mala relación, Joselin siguió teniendo vínculo con su padre y lo cuidó más de una vez cuando fue a parar al hospital.

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Tras fallecer, sus hermanos decidieron no reconocerla como tal y la demandaron.

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De esta forma, quien fuese su familia, pese a que ahora no lo reconocen, le niegan que reciba parte de la herencia de su padre.

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