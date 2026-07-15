"No le daría nada": Hermana de Joselin la culpa por muerte de su padre y rechaza compartir indemnización
Joselin Jiménez quiere que sus hermanos la incorporen a la indemnización por la muerte de su padre, quien en vida nunca la reconoció.
Celinda es hermana mayor de Joselin y habló con Fuerte y Claro para entregar su versión sobre la disputa familiar.
La versión de la hermana de Joselin
"Mi papá nunca la reconoció, porque mi mamá no quiso y ella tampoco quiso porque después de adulta siempre se pasó literalmente por la r… el apellido de mi papá", señaló.
La mujer incluso culpó a Joselin de la muerte de su padre, junto con mencionar que siempre estuvo más preocupada por una eventual indemnización que por el mismo luto.
Si bien dijo que cuidó a su progenitor cuando este pasó por momentos complicados de salud, afirmó que "no le daría" y que no la considera como una hermana.
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