"No le daría nada": Hermana de Joselin la culpa por muerte de su padre y rechaza compartir indemnización

15 jul. 2026 - 16:45 hrs.

Joselin Jiménez quiere que sus hermanos la incorporen a la indemnización por la muerte de su padre, quien en vida nunca la reconoció.

Celinda es hermana mayor de Joselin y habló con Fuerte y Claro para entregar su versión sobre la disputa familiar.

La versión de la hermana de Joselin

"Mi papá nunca la reconoció, porque mi mamá no quiso y ella tampoco quiso porque después de adulta siempre se pasó literalmente por la r… el apellido de mi papá", señaló.

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La mujer incluso culpó a Joselin de la muerte de su padre, junto con mencionar que siempre estuvo más preocupada por una eventual indemnización que por el mismo luto.

Si bien dijo que cuidó a su progenitor cuando este pasó por momentos complicados de salud, afirmó que "no le daría" y que no la considera como una hermana.

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