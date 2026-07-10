"Emocionadas y agradecidas": Vecinas de Pedro Aguirre Cerda fueron premiadas por cuidar a vecina de 77 años

10 jul. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Wendy y Marianela presentaron su historia como cuidadoras de la señora Patricia, una adulta mayor a la que decidieron cuidar por iniciativa propia.

Precisamente, Jairo Valdés llegó hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda para conocer a estas dos mujeres que formaron comunidad para ayudar a la señora Patricia de 77 años, quien es su vecina desde hace 16 años y a quien siempre la vieron sola, pero muy amistosa.

En concreto, Wendy explicó que un día notaron que Patricia les comenzó a decir que la venían a buscar, que le hablaban voces y un día se la llevaron del hospital Barros Luco, pero volvió y la encontraron en su casa tirada en el piso, por lo que tuvo que ser operada y quedó postrada.

Reconocimiento a las cuidadoras

A raíz de esto, Marianela y Wendy decidieron hacerse cargo de Patricia, ya que un día un vecino logró escuchar los gritos de la señora, quien pedía ayuda luego de que su cuidadora no la fuera a ver desde hace siete días.

Por esta acción, el periodista Gustavo Luis acompañó a Marianela y Wendy en Pedro Aguirre Cerda donde fueron reconocidas por su enorme labor desde la municipalidad de su comuna.

La directora de desarrollo comunitario de Pedro Aguirre Cerda llegó hasta el hogar de ambas para agradecer esta acción social, por lo que fueron conmemoradas con un galardón que hace honor al enorme trabajo que han realizado ambas.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

"Estamos muy emocionadas y agradecidas", expresó Wendy, quien afirmó que muchas personas las han ayudado durante este camino.

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