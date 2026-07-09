Madre de Fernando le paga $190 mil de pensión: "Pasé la edad en que uno se hace cargo de los hijos"

09 jul. 2026 - 17:25 hrs.

Fernando demandó a sus tres hijas por una pensión que cubra sus gastos médicos ahora que su salud se ha deteriorado. Sin embargo, ellas replicaron que fueron abandonadas por su padre y que él, consistentemente, ha emprendido acciones judiciales contra familiares para obtener manutención.

Una de ellas fue su propia madre, María del Carmen, quien con 86 años está obligada a pagar una mensualidad de $190.000.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro se contactó con la adulta mayor, quien indicó que "desde mi modesta perspectiva Fernando está enfermo de la cabeza hace bastante tiempo. Para mí es muy doloroso porque yo soy la mamá. Nos hizo la demanda y lo hemos pasado manteniendo harán 40 años. Ya pasé la edad en que uno se hace cargo de los hijos".

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Pero su versión es contrapuesta a la de Fernando. Su madre declaró que mucho antes de que su hijo enfermara, él ya los obligó legalmente a una pensión.

"A Fernando se le murió la señora, la Consuelo, cuando estaba en el borde de los 40 años. (...) Desde ese mismo día le empezamos a pagar arriendo y era un hombre bueno y sano. Ahí partió la demanda, así que este cuento es viejo", dijo al programa.

Además, señaló que su hijo no se hizo cargo del cuidado de sus nietas y las abandonó por completo. Aun así, solo tuvo algo que decirle pese a todo: "Le diría que lo quiero igual".

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