"Es una obligación muy seria": Carmen Gloria Arroyo explica la responsabilidad legal de Vanessa al ser aval

08 jul. 2026 - 16:40 hrs.

Vanessa es aval de su expareja y padre de su hijo, tras comprar un departamento mientras todavía vivían juntos. Hoy quiere terminar con este vínculo legal para poder optar a créditos y tener mayor libertad financiera.

Ana Luisa Contreras, exsuegra de Vanessa, quiso entregar su versión de los hechos en Fuerte y Claro.

"Esto empezó mucho antes de que ella se embarazara, porque mi hijo tuvo desde un principio el proyecto de tener su departamento antes de convivir con Vanessa. Esto no tiene nada que ver con un proyecto para el niño ni nada por el estilo, (...) ella después se acopló con los años claramente al ser pareja de él", indicó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Sin embargo, al no tener las escrituras, no se puede determinar si Vanessa se encuentra en calidad de codeudora o aval.

La explicación de Carmen Gloria Arroyo

Carmen Gloria Arroyo insistió en que, tanto si era un proyecto solo del hijo de Ana Luisa o si se tomó una decisión de compra como pareja, la responsabilidad sigue siendo la misma para Vanessa.

"Si se concretó como codeudor, ambos son dueños. Si se concretó como aval, (...) eso no es una simple figura, el aval es una garantía personal frente al cumplimiento de una obligación. Si el deudor principal no cumple, le van a cobrar sí o sí a la Vane", explicó Arroyo.

"No es una obligación simple ni una cosita al pasar, no, es una obligación muy real, muy seria, muy gravosa, que la obliga a ella en este minuto, si es que tuviera la calidad de aval, a responder si su hijo no paga", puntualizó en Fuerte y Claro.

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