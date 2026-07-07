Pamela no le habla a sus hermanos: Quiere vender local que heredaron para ayudar a su hijo con TEA

07 jul. 2026 - 16:10 hrs.

Pamela vino a Carmen Gloria: Fuerte y Claro para pedir ayuda. Necesita acordar con sus hermanos la venta de un local que recibieron en herencia de su padre porque la situación económica la apremia.

Tiene cuatro hijos y el menor de ellos tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 3, lo que significa una necesidad de asistencia constante y terapias que Pamela, en estos momentos, no puede costear.

"Hasta el día de hoy necesita pañales porque no me avisa y no le entiendo. Dejé de comprarlos porque a mí se me hace difícil. Mi marido está sin trabajo, hace pololitos por aquí, por allá, (...) pero no me alcanza la plata realmente", confesó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Una familia quebrada

Sin embargo, llegar a un acuerdo con sus hermanos se ha hecho difícil. Lleva varios años distanciada de su familia, sobre todo de su madre.

"Yo necesito esta la plata que dejó mi papá de la herencia porque, realmente, esa plata me sirve para poder hacer terapias a mi hijo y que tenga sus controles al día".

"Siento mucho por lo estamos pasando y me duele esto porque yo me llevaba súper bien con mi mamá. Igual la extraño, (...) pero tengo como resentimiento con ella y con mi hermano porque la culpa de lo que a lo mejor hice, mi hijo no lo tiene por qué estar pagando", cerró.

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