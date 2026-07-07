Pamela no le habla a sus hermanos: Quiere vender local que heredaron para ayudar a su hijo con TEA
Pamela vino a Carmen Gloria: Fuerte y Claro para pedir ayuda. Necesita acordar con sus hermanos la venta de un local que recibieron en herencia de su padre porque la situación económica la apremia.
Tiene cuatro hijos y el menor de ellos tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 3, lo que significa una necesidad de asistencia constante y terapias que Pamela, en estos momentos, no puede costear.
"Hasta el día de hoy necesita pañales porque no me avisa y no le entiendo. Dejé de comprarlos porque a mí se me hace difícil. Mi marido está sin trabajo, hace pololitos por aquí, por allá, (...) pero no me alcanza la plata realmente", confesó.
Una familia quebrada
Sin embargo, llegar a un acuerdo con sus hermanos se ha hecho difícil. Lleva varios años distanciada de su familia, sobre todo de su madre.Ir a la siguiente nota
"Yo necesito esta la plata que dejó mi papá de la herencia porque, realmente, esa plata me sirve para poder hacer terapias a mi hijo y que tenga sus controles al día".
"Siento mucho por lo estamos pasando y me duele esto porque yo me llevaba súper bien con mi mamá. Igual la extraño, (...) pero tengo como resentimiento con ella y con mi hermano porque la culpa de lo que a lo mejor hice, mi hijo no lo tiene por qué estar pagando", cerró.
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