Equipo de Fuerte y Claro advirtió que Pamela no ha cumplido con la escolarización de su hijo

07 jul. 2026 - 16:20 hrs.

Pamela señaló en Fuerte y Claro que la herencia de su padre le ayudaría a costear las terapias de su hijo menor, quien tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, el panel del programa apuntó a ciertas ayudas estatales a las que tendría derecho y que por inercia no ha hecho efectivas.

"Desde que descubrí que Joaquín tenía TEA, yo paso encerrada en mi casa y necesito que él también vaya a un colegio, haga sus terapias y su tratamiento tratamiento al día porque él sufre del estómago y necesito a un médico", declaró.

El niño no está escolarizado ni cuenta con sus terapias al día.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Se han establecido los canales"

La asistente social Carolina Faúndez advirtió que "hay un diagnóstico, hay una discapacidad decretada como tal y ella, en la pasividad en que hoy día la vemos, no ha hecho los trámites que se le han requerido. Hay una vulneración importante de los derechos esenciales del niño y la niña, que son el que lo escolarice".

Pamela indicó que en su barrio no hay un colegio con las características que su hijo necesita, pero existen ciertos beneficios para madres en su condición de vulnerabilidad económica.

"Cuando las mamás requieren algún tipo de apoyo de necesidades especiales, se dirigen al Ministerio de Educación y se abren los cupos requeridos. (...) Por otro lado, Pamela y su grupo familiar fueron beneficiarios de un programa social de mejoramiento de la calidad de vida; ella rechazó esa solicitud".

"Probablemente ella está agobiada con esta situación, entendemos lo que le pasa día a día, pero se han establecido los canales para que ella pueda salir de este condicionante", cerró.

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