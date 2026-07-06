Disputa familiar por la sepultura de un padre: Hijas extramatrimoniales necesitan permiso de su viuda

06 jul. 2026 - 16:05 hrs.

La familia de don Eugenio Castillo enfrenta una disputa relacionada con su sepultura. Este hombre tuvo dos hijos con su esposa y otros cinco fuera del matrimonio, pero tras su muerte se generó una división sobre dónde deben descansar sus restos.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro estuvieron María y Jessica, hijas del fallecido con su segunda pareja, quienes piden autorización a la cónyuge de su padre para poder trasladarlo a un nicho.

Actualmente se encuentra en una sepultura provisoria con permiso de 10 años. La tramitación de su entierro la efectuó su viuda, Rosa Quiroz, y precisamente es ella la única que podría autorizarlas a trasladarlo a un lugar definitivo. Sin embargo, los conflictos familiares se han hecho insostenibles.

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María apunta a que sus tías paternas la acusan de haber arruinado el matrimonio de Eugenio, pese a que su padre tuvo una tercera relación y otros hijos.

Ellas fueron excluidas de cualquier decisión sobre el entierro de su padre y María aseguró que incluso le impidieron acudir a su funeral. Por esta razón es que junto a su hermana Jessica recurrieron a Carmen Gloria Arroyo para poder mediar y encontrar una solución.

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