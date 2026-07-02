"En esto no sobra nadie": El potente llamado de Carmen Gloria Arroyo al finalizar capítulo de Fuerte y Claro

02 jul. 2026 - 17:10 hrs.

Carmen Gloria Arroyo quiso terminar este capítulo de Fuerte y Claro con una reflexión sobre las víctimas de violencia intrafamiliar, que, como en el caso de hoy, pasan años ocultándose de su agresor.

"¿Qué llevó a una persona a postergar un divorcio durante años? (...) La mayoría de las veces, cuando se es víctima de violencia intrafamiliar, es el miedo a las represalias, miedo a la dependencia económica, miedo a enfrentar al agresor", apuntó.

"Mientras sigan habiendo cifras tan abismantes —como que el 80 % de las denuncias corresponden a mujeres, o que 8 de cada 10 mujeres reconocen haber sufrido algún tipo de violencia—, voy a seguir siendo la voz de ellas; voy a seguir luchando fuerte para que algún día la violencia forme parte de nuestro pasado, de nuestra historia, y deje de formar parte de nuestra realidad actual", expresó la abogada.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Pero insistió en que esta lucha no es solo de ella, sino de la sociedad en su conjunto.

"Ayudemos todos, en esto no sobra nadie. Hombres y mujeres somos los que tenemos que erradicar la violencia contra la mujer y dejarla atrás. El miedo es normal en las víctimas y entre todos podemos hacer que desaparezca", cerró.

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