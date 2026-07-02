Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 22: El divorcio para cerrar un capítulo de violencia
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, la señora Carmen conmovió con su historia. Escapó hace 44 años de un matrimonio marcado por la violencia y, a pesar de rehacer su vida, no ha podido cerrar ese capítulo porque sigue casada con su maltratador.
Ella decidió escapar gracias a Ricardo. Él le dio valor para salir de esa casa y con él formó una familia sólida que lleva cuatro décadas unida.
Tras esperar mucho tiempo, Carmen cree que ya es momento de pedir el divorcio e iniciar una nueva etapa. Según confesó en el programa, tardó en tomar la decisión porque sentía miedo de reencontrarse con su expareja y ahora encontró la confianza. "Me siento más segura a estas alturas, porque tengo ya a mis hijas grandes y sé que ellas me van a apoyar", afirmó.
Tras la investigación del programa, se acreditó la situación actual de Víctor, el exesposo, quien vive en situación de calle en la comuna de Quilicura y lucha contra la adicción al alcohol.
Las palabras de Carmen Gloria Arroyo
La violencia intrafamiliar es una causal de divorcio y Carmen Gloria Arroyo hizo un potente llamado para que toda la sociedad se involucre en su erradicación.
"Ayudemos todos, en esto no sobra nadie. Hombres y mujeres somos los que tenemos que erradicar la violencia contra la mujer y dejarla atrás. El miedo es normal en las víctimas y entre todos podemos hacer que desaparezca", sentenció.
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