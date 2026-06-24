Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 17: Padres ausentes

24 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Francisca comenzó una relación a los 14 años con Patricio, un hombre 12 años mayor y con antecedentes de abandono hacia sus hijos con una anterior pareja.

Pese a que sus padres se opusieron, Francisca creyó que con ella todo sería diferente y tuvo otros dos hijos con este hombre, ambos con discapacidad. Tras separarse, se dio cuenta que la historia se repetía: Patricio no pagaba la pensión de alimentos y acumuló una deuda de $27 millones.

El principal reclamo de la denunciante es la actitud evasiva para pagar Por esta razón, ella se mostró dispuesta a condonar lo que se adeuda si él firma el divorcio.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

La autorización de un padre que no ve a su hijo

Un segundo caso fue el de Carolina, quien necesita la firma de su expareja para que su hijo de 17 años salga de Chile en una gira de estudios. Por una situación de violencia intrafamiliar y nulo acuerdo para el pago de pensión, lleva años sin contacto.

Una jueza de familia explicó que en este tipo de casos se debe presentar documentación que evidencie la ausencia de relación directa regular o manutención impaga y así, la autorización se subsidia por el tribunal de familia.

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