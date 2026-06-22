"Necesito estudiar": Constanza fue criada por su abuela y exige a su padre el pago de la pensión alimenticia
En este episodio de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Constanza, a sus cortos 18 años, recurrió al programa porque es la única cuidadora de su abuela con insuficiencia respiratoria y necesita que el padre que la abandonó por tantos años se haga responsable.
Su madre falleció cuando tenía menos de dos años de edad y desde ese momento, María Isabel tomó el cuidado de su nieta. Sin embargo, su delicado estado de salud le hace temer que la joven quede desprotegida.
Constanza quiere estudiar enfermería y los 18 millones que su padre adeuda de pensión alimenticia podrían ayudarla a cumplir este sueño.
Una casa en herencia
Su madre estaba casada en sociedad conyugal y adquirió una vivienda con su padre. La idea de la joven es que su padre le ceda parte de lo que le corresponde por esa propiedad para liquidar el monto pendiente.
"Yo ya no necesito un papá ahora. Necesito estudiar con lo que él debe; necesito estudiar, poder salir adelante y ser una persona mejor. Tengo un título de técnico en enfermería, entonces quiero seguir con eso", comentó al estudio.
Por su parte, su abuela María Isabel señaló que "cuando uno tiene una enfermedad o un estado de salud complejo, (el futuro de Constanza) pasa a ser la única preocupación que ronda la cabeza".
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