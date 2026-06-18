Hermanos fueron víctimas de padre maltratador y hoy no pueden reclamar la herencia que les corresponde

18 jun. 2026 - 16:05 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, un clan de hermanos relató su historia familiar, marcada por la violencia de su padre y problemas con la nueva familia que formó a causa de una herencia.

José y Cecilia Morales acusaron duros maltratos durante su infancia y adolescencia por parte de su progenitor, al punto en que tuvieron que escapar siendo muy jóvenes para evitar sus golpizas.

Tras la muerte del padre en 2017, quisieron vender la casa que se les legó en herencia, pero sus hermanastras y Sara, la nueva pareja de él, se oponen.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Me fui de casa a la edad en que debería haber estado jugando a las bolitas, elevando volantines como mis otros amigos, pero yo tenía que trabajar, tenía que seguir adelante y luchar por tener lo que tengo. Yo siempre he cuidado a mis hermanas y mis hermanas están enfermas, necesitan vender esa casa", dijo José.

La casa de la discordia

Se trata de una vivienda en Puente Alto que su padre compró con el dinero de la venta de otra propiedad que tenía en sociedad conyugal con su madre, de quien nunca se separó.

Sara y sus hijas tienen otras propiedades, pero viven en esta casa y según el relato de José y Cecilia, no conocieron el lado más violento de su padre. Aun así, lamentan la falta de empatía con su historia de vida y su negativa a ayudarlos a reclamar lo que legalmente les pertenece.

"Él con ellas fue súper suave, cariñoso. Las cabras lloraron cuando mi papá se murió porque ellas no sufrieron lo que sufrimos nosotros", dijo Cecilia.

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