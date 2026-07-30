Fuerte y Claro: Sara tiene cáncer y lucha por recuperar la casa de sus padres que se apropió su exmarido
Sara Cisterna quiere terminar con una dolorosa situación y vino a Fuerte y Claro por consejo.
Oriunda de la comuna de Maipú, se casó con apenas 16 años, pero su matrimonio fue infeliz. "Él me maltrataba psicológicamente, me decía que quién me iba a querer si era fea. Aguanté muchas cosas... yo me separé como cinco veces antes, pero seguí por mis hijos", confesó.
23 años tuvieron que pasar para que Sara dejara a su marido, sin esperar que un nuevo problema vendría consigo.
El drama de la casa
Al abandonar la casa familiar que le pertenecía a sus padres, su esposo se quedó. Él no quiere cambiarse de vivienda y, es más, llevó a su nueva pareja a vivir bajo este techo. "Me da mucha pena que él esté ahí. He luchado para que se vaya y no pasa nada", reveló conmovida al programa.Ir a la siguiente nota
Sara tiene cáncer de mama y su hermano lleva casi 15 años como paciente oncológico. Ambos son herederos y vender la propiedad les serviría para costear sus tratamientos.
"Señora Carmen Gloria, yo no sé por qué no puedo sacar a ese hombre de la casa, no me explico. He golpeado puertas por todos lados y no pasa nada, yo quiero que usted me ayude", le pidió a la abogada.
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