"Le voy a hablar a él, me enojé": Carmen Gloria Arroyo reaccionó ante hombre que habría usurpado casa de su ex
El equipo de Fuerte y Claro fue a la casa que le pertenece a Sara y en la que actualmente vive Juan Carlos, su exmarido, con la nueva familia que formó y sin pagar arriendo a los legítimos dueños.
Este hombre no quiso hablar en cámara, pero argumentó tener ciertos derechos por la propiedad pues la habría terminado de construir. Ante cualquier consulta, el programa debía comunicarse con sus abogados.
Carmen Gloria Arroyo le habló desde el estudio, a sabiendas de que estaba en la vivienda con el televisor encendido. "Le voy a hablar a él. Usted contrajo matrimonio con una mujer a la que no ve hace 22 años y se encuentra viviendo allí hace 22 años sin tener ningún derecho sobre esa propiedad que debieron adquirir con mucho esfuerzo los padres de doña Sara".
"Usted tiene todo el derecho a rearmar su vida, pero no a usurpar el derecho que no le corresponde. (...) Es un descaro que usted siga desfachatadamente viviendo en esa propiedad, que no quiera dar una respuesta y que nos mande a hablar con sus abogados. Me enojé", agregó.
El contacto telefónico con el ex de Sara
Anteriormente, Fuerte y Claro se había comunicado telefónicamente con Juan Carlos.
Escuetamente, este hombre indicó que está en "juicio porque esta es una asociación. Son bienes mancomunados, por lo tanto, me corresponde el 50% y si no, me paga la casa y me voy. Estamos en juicio y no tengo nada que decirle a usted".
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