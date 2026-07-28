Fuerte y Claro celebró el cumpleaños de Carmen Gloria Arroyo: Abogada le dedicó su deseo a Pamela Lagos

28 jul. 2026 - 16:56 hrs.

Al final del programa, y en un especial momento, el equipo de Fuerte y Claro celebró el cumpleaños de Carmen Gloria Arroyo.

Tras revisar la nota positiva de "Algo bueno pasa en Chile", Rafael Venegas se tomó algunos minutos de la emisión "porque tenemos más cosas buenas".

Desde el fondo del estudio, Jairo Valdés entró con una torta con velas encendidas para festejar una nueva vuelta al sol de la abogada en compañía de todos los que hacen posible el espacio. "Paren todo, paren las últimas noticias, toda la prensa, todo Mega, porque hoy está de cumpleaños nuestra querida y única Carmen Gloria Arroyo".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Para mi gran amiga Pame"

Con un caluroso aplauso, todos le cantaron el "Cumpleaños Feliz" y la instaron a pedir el acostumbrado deseo.

La abogada tuvo un gesto de amistad y cariño con la psicóloga Pamela Lagos, quien actualmente enfrenta un cáncer cerebral. "Mi deseo, mi único deseo va para mi gran amiga, Pame. Ese es el deseo de este año", señaló antes de apagar las velas.

Cabe recordar que Carmen Gloria le dedicó la primera emisión de Fuerte y Claro a Pamela Lagos con un "te extrañamos y tu puesto sigue estando en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestro programa. ¡Todas las fuerzas del mundo!".

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