"Es imposible cambiar nuestro pasado": La reflexión de Carmen Gloria sobre historia de abandono de una madre

31 jul. 2026 - 17:00 hrs.

Este viernes, en Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Yuly, una mujer que busca que la madre biológica de sus hijastros cumpla con el pago de la pensión de alimentos, tras años de ausencia en la vida de ambos.

Durante la revisión del caso, el programa mostró el testimonio de Alondra, la hija mayor de la familia, quien relató cómo vivió el abandono de su madre biológica cuando tenía 16 años. Hoy, con 23 años, compartió el dolor que aún le provoca esta situación.

Respecto a la opinión que tiene sobre su madre, Alondra expresó: "Lo que se ha demostrado más que nada es que decidió desligarse. Eso ha demostrado que no nos quiere en estos momentos, sino nos buscaría, nos llamaría, nos hablaría, les interesaría cómo estemos, si nos falta algo, si nos va bien. O sea, lo que hace una madre o un padre, pero eso no pasa. Así que claramente no le interesa nada, no le importamos".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

La reflexión de Carmen Gloria tras conocer la historia de Alondra

Tras escuchar sus palabras, Carmen Gloria aprovechó la instancia para compartir una profunda reflexión, recordando parte de su propia historia personal. "A mí me tocó una súper mamá y un papá que dejaba harto que desear. Cuando uno de los dos progenitores desaparece de la vida, duele. Y quizás es inevitable en algún minuto de la vida, generalmente adolescencia, postadolescencia, tratar de buscar explicaciones. Y a veces invertimos más tiempo del que debiéramos en busca de esas explicaciones, tratando de entender, llegando a sentirnos a veces culpables de la situación".

Finalmente, la abogada entregó un mensaje de esperanza a la joven. "Mi querida Alondra, desde el futuro, que yo ya tengo 61, te digo que no vale la pena, no hay nada que entender. Y a veces uno puede tomar las experiencias de la vida y transformarlas en un gran aprendizaje. Muchas veces, lo que nos pasa no tiene una explicación, pero sí nos sirve para formarnos como personas en el futuro.

"Es imposible cambiar nuestro pasado y cambiar nuestra historia, pero nuestro futuro siempre dependerá de nosotros", señaló la animadora del programa.

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