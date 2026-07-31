Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 39: Familia quiere que madre biológica pague pensión de alimentos

31 jul. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Yuly llegó hasta el programa con el objetivo de conseguir que la madre biológica de sus hijastros cumpla con el pago de la pensión de alimentos, luego de años de ausencia en la vida de ambos jóvenes.

Durante la revisión del caso, conocimos el testimonio de Eduardo, padre de los dos hijos, quien explicó que fue de común acuerdo con su expareja que él quedara a cargo de los niños. Con el paso del tiempo, la madre dejó de estar presente en sus vidas y la crianza quedó completamente en manos de Eduardo y, posteriormente, de Yuly.

El programa también mostró el relato de Alondra, la hija mayor de la familia, quien recordó el abandono que sufrió por parte de su madre cuando tenía 16 años. Hoy, con 23 años, aseguró que la ausencia de su progenitora le ha demostrado el desinterés que mantiene por ella y su hermano.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro

La reflexión de Carmen Gloria Arroyo

Tras escuchar el testimonio de la joven, Carmen Gloria Arroyo compartió una profunda reflexión sobre el impacto que provoca el abandono de uno de los padres, recordando además parte de su propia historia familiar.

La abogada explicó que muchas personas dedican años a intentar comprender este tipo de situaciones, cuando, en realidad, lo más importante es aprender a seguir adelante sin cargar con culpas que no les corresponden.

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