Mandó comprobante al programa: Madre consigue que padre de su hija pague pensión de alimentos

18 jun. 2026 - 17:00 hrs.

En la sección "Algo bueno pasa en Chile", el periodista Gustavo Flores recordó a Nicole, quien acusó que su expareja adeuda $1,5 millones por concepto de pensión de alimentos.

Según comentó la madre en el capítulo anterior de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Cristian nunca ha manifestado interés en conocer a su hija, ni mucho menos conocerla. De hecho, debió demandarlo para que reconociera ante la ley su paternidad.

Papá pagó deuda en pensión de alimentos

Tras exponer su caso en el programa, el equipo recibió un mensaje del padre deudor donde se adjuntó el pago de la deuda que acumulaba en pensión de alimentos.

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"Quiero agradecer al programa Carmen Gloria: Fuerte y Claro, porque finalmente el papá de mi hija pagó gran parte de la deuda de pensión que sostenía", reconoció Nicole.

En esa misma línea, comentó que debió enfrentar un periodo difícil, pero que con la ayuda del equipo pudo salir adelante.

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