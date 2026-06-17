Padre deudor de pensión prometió saldar su cuenta y asegura que no conoce a su hija porque "está en pareja"

17 jun. 2026 - 16:35 hrs.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro se contactó con la expareja de Nicole, quien actualmente adeuda $1,5 millones por concepto de pensión de alimentos.

De acuerdo al relato de esta madre, Cristian nunca ha manifestado interés en la niña y no la conoce. Para poder legalizar el pago, tuvo que demandarlo por paternidad y solo así lograr que la reconociera ante la ley.

El programa fue hasta Llolleo, pero no logró localizarlo. Sin embargo, sí se pudo hablar con él por WhatsApp.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

La respuesta de la expareja de Nicole

"Él ahora reconoce, porque nuestro equipo lo contactó, que estuvo unos meses sin trabajo, pero ahora está con su abogado viendo algunas soluciones para pagar la deuda según plantea. Explica que está viendo la posibilidad de pedir un préstamo con el banco y se compromete a pagar la deuda", señaló Rafael Venegas.

Pero una vez consultado por la lejanía con la niña, "dice que 'está en pareja'. ¿Le interesaría conocerla? "Yo creo que sí", contestó escuetamente.

El programa ofreció apoyo para facilitar un acuerdo de pago sin costo, y se supervisará el cumplimiento de un nuevo compromiso entre las partes para este viernes.

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