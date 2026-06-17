"Desapareció por completo": Nicole denuncia deuda de pensión de alimentos para su hija

17 jun. 2026 - 15:55 hrs.

Nicole recurrió a Carmen Gloria: Fuerte y Claro porque quiere que el padre de su hija se haga cargo de sus responsabilidades.

En 2019, Nicole se conoció con Cristian y tras una breve relación de cuatro meses, terminaron en septiembre de ese año. "En octubre, yo me doy cuenta que estoy embarazada, me contacto con él, le comento, estuvimos conversando. Él me dijo que obviamente va a contar con todo su apoyo y desde ese minuto desapareció por completo".

La gestación se desarrolló en plena pandemia y por el aislamiento social, Nicole lo vivió en solitario. Precisamente en esta complicada época es que recibió un informe médico que indicaba que su bebé tenía trisomía 21, síndrome de Down.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

La deuda de alimentos

Para que Cristian reconociera a la niña, se interpuso una demanda de paternidad. Sin embargo, los pagos de pensión de alimentos no fueron constantes y hasta el momento se adeuda un millón y medio de pesos destinados a los distintos especialistas que la pequeña necesita. Por esa razón es que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.

Consultada por el abandono, Nicole señaló que "la decisión la tomó desde que se enteró que yo estaba embarazada, así que, finalmente, el diagnóstico de María Laura no significó nada".

Y aseveró que, como madre, "uno no sabe que tiene tanta fuerza y es tan valiente hasta cuando lo necesita, y a mí me pasó. Creo que con todo lo que ha transcurrido en mi vida, me he dado cuenta que tengo una fortaleza de verdad impresionante".

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro