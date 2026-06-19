María Angélica denuncia a sus hijastras por hostigamiento y agresiones tras años de conflicto familiar
Es este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, un drama familiar tiene a María Angélica en conflicto con las hijas de su marido.
Lleva 15 años en pareja con Juan y hace tres contrajeron matrimonio; en todo este tiempo, las hijas habrían hecho pocas visitas. Pero de la aparente indiferencia, ahora hay enemistad abierta. "Yo nunca les he hecho nada, y no sé por qué ese odio hacia mí y mi marido", declaró.
Todo se debería a un asunto de dinero, el que ahora se hace más necesario debido a las múltiples enfermedades de Juan.
"Cuando yo iba a sacar plata para el mes, me venían con unos cuadernos y me empezaban a llamar la atención de por qué gastaba tanta plata. Cristina me dijo que había robado $10 millones en un mes y yo digo, ¿cómo en un mes voy a gastar eso?".
El patrimonio de Juan incluye la casa en Macul en la que vive, otra en El Quisco y un departamento en La Pintana, además de dinero en una cuenta de ahorros que, según María Angélica, fueron retirados por las mismas hijas.Ir a la siguiente nota
Una orden de alejamiento
La disputa escaló más allá de meras acusaciones de lado y lado, pues la denunciante solicitó una orden de alejamiento contra las hijas de su marido, así como una denuncia por hostigamiento y agresiones y otra, interpuesta por el padre de estas mujeres, que tendrá comparendo el 24 de junio.
Lo que comenzó como una distancia silenciosa entre madrastra e hijastras terminó convirtiéndose en una batalla legal que hoy sacude los cimientos de esta familia.
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