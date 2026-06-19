María Angélica denuncia a sus hijastras por hostigamiento y agresiones tras años de conflicto familiar

19 jun. 2026 - 15:55 hrs.

Es este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, un drama familiar tiene a María Angélica en conflicto con las hijas de su marido.

Lleva 15 años en pareja con Juan y hace tres contrajeron matrimonio; en todo este tiempo, las hijas habrían hecho pocas visitas. Pero de la aparente indiferencia, ahora hay enemistad abierta. "Yo nunca les he hecho nada, y no sé por qué ese odio hacia mí y mi marido", declaró.

Todo se debería a un asunto de dinero, el que ahora se hace más necesario debido a las múltiples enfermedades de Juan.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Cuando yo iba a sacar plata para el mes, me venían con unos cuadernos y me empezaban a llamar la atención de por qué gastaba tanta plata. Cristina me dijo que había robado $10 millones en un mes y yo digo, ¿cómo en un mes voy a gastar eso?".

El patrimonio de Juan incluye la casa en Macul en la que vive, otra en El Quisco y un departamento en La Pintana, además de dinero en una cuenta de ahorros que, según María Angélica, fueron retirados por las mismas hijas.

Una orden de alejamiento

La disputa escaló más allá de meras acusaciones de lado y lado, pues la denunciante solicitó una orden de alejamiento contra las hijas de su marido, así como una denuncia por hostigamiento y agresiones y otra, interpuesta por el padre de estas mujeres, que tendrá comparendo el 24 de junio.

Lo que comenzó como una distancia silenciosa entre madrastra e hijastras terminó convirtiéndose en una batalla legal que hoy sacude los cimientos de esta familia.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro