¡La Guarén explotará! Nico Solabarrieta hará fuerte revelación sobre Estefi Marquis en Volverías con tu ex? 2

19 jun. 2026 - 00:10 hrs.

En el avance del capítulo 10 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta y La Guarén tendrá una fuerte discusión sobre el pasado.

Todo comenzará cuando el exfutbolista cuente que tuvo un tenso cruce con una expareja de Estefanía Marquis en un gimnasio.

En ese momento, Valentina Torres le preguntará al hijo de Ivette Vergara si tuvo relaciones sexuales con su compañera y él al confirmarlo y exigirle que no pregunte sobre su pasado, desatará su furia.

Volverías con tu ex? 2

Una fuerte pelea entre Estefi Marquis y Sofía Latorre

Por otro lado, Estefanía Marquis y Sofía Latorre comenzarán a lanzarse tensos comentarios en plena fiesta y frente a sus compañeros.

La pareja de Rai Cerda querrá provocar a su compañera y mencionará que quiere hacer una penitencia con Kaoto, provocando su profundo enojo.