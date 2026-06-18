Hermanastra de Cecilia asegura no oponerse a vender propiedad en disputa: Fue desmentida en vivo

18 jun. 2026 - 16:55 hrs.

Cecilia Morales y sus hermanos le pidieron ayuda a Carmen Gloria: Fuerte y Claro para poner en marcha el proceso de posesión efectiva de una herencia.

Su padre falleció en 2017 y les legó una casa, sin embargo, aseguran que sus hermanastras y Sara, madre de estas últimas, se oponen a vender la propiedad.

El programa se puso en contacto con Sara y Macarena, una de sus hijas. Ambas niegan esta versión y señalan que son partidarias de iniciar el proceso de repartición. "Cuando ellas vinieron acá a decir que la querían vender, yo les dije 'ningún problema. Véndanla porque es de mis hijas en realidad'. Yo no tengo nada que ver en la herencia porque yo nunca me casé con él".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Incluso trajeron una persona que quería comprar la casa y yo les abrí la puerta para que mostraran, entraran o sacaron fotos incluso, entonces no sé cuál es el problema que tienen", aseveró.

La respuesta de Cecilia

Por su parte, Macarena declaró que la última conversación que tuvo con Cecilia fue en septiembre de 2024, donde se le informaba de la supuesta venta de la casa para firmar en notaría. Esto no se efectuó.

Cecilia, desde el estudio, tuvo su derecho a réplica y señaló que ni Sara ni su hija han tenido esta disposición a repartir la propiedad: "Dijimos, Macarena, venimos a ver la casa. ¿Y qué dijiste de afuera? 'Pidan audiencia y vamos a ver si la atendemos'".

A raíz de la disputa, Carmen Gloria Arroyo les recomendó hacer la posesión efectiva en un tribunal civil.

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