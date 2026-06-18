Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 13: Una herencia que reabre heridas

18 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, los hermanos Morales Acevedo buscaron ayuda porque disputan con la segunda familia de su padre una propiedad que les fue legada en herencia.

José y Cecilia relataron en el programa que tuvieron una infancia marcada por la violencia y debieron escapar muy jóvenes de su hogar. Todo lo que tienen lo lograron por una vida de esfuerzos y el dinero de esta casa repararía, en parte, su temprano sufrimiento.

Señalaron que sus hermanastras se oponen a la venta de la vivienda. Ellas crecieron con un padre amoroso, muy distinto al que los crio y, por esa razón, no empatizarían con el trasfondo reparatorio de la herencia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Carmen Gloria Arroyo señaló que cualquiera de los herederos puede solicitar la posesión efectiva y apertura del testamento en un tribunal civil, todo con el respaldo de un abogado.

Y en "Algo bueno pasa en Chile" tuvimos buenas noticias con el caso de Nicole, quien había denunciado una deuda de $1,5 millones en pensión de alimentos para su hija. Horas después del programa, el monto fue pagado en su totalidad.

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