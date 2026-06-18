Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 13: Una herencia que reabre heridas
En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, los hermanos Morales Acevedo buscaron ayuda porque disputan con la segunda familia de su padre una propiedad que les fue legada en herencia.
José y Cecilia relataron en el programa que tuvieron una infancia marcada por la violencia y debieron escapar muy jóvenes de su hogar. Todo lo que tienen lo lograron por una vida de esfuerzos y el dinero de esta casa repararía, en parte, su temprano sufrimiento.
Señalaron que sus hermanastras se oponen a la venta de la vivienda. Ellas crecieron con un padre amoroso, muy distinto al que los crio y, por esa razón, no empatizarían con el trasfondo reparatorio de la herencia.Ir a la siguiente nota
Carmen Gloria Arroyo señaló que cualquiera de los herederos puede solicitar la posesión efectiva y apertura del testamento en un tribunal civil, todo con el respaldo de un abogado.
Y en "Algo bueno pasa en Chile" tuvimos buenas noticias con el caso de Nicole, quien había denunciado una deuda de $1,5 millones en pensión de alimentos para su hija. Horas después del programa, el monto fue pagado en su totalidad.
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