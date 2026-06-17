Festival de Viña 2027 ya tiene fecha: Conoce cuándo se realizará el certamen y la Gala

17 jun. 2026 - 13:22 hrs.

El Festival de la Canción de Viña del Mar 2027 ya comienza a tomar forma. En efecto, durante la reunión de hoy, la Comisión de dicho evento, presidida por la alcaldesa Macarena Ripamonti e integrada por los concejales del municipio y por los altos ejecutivos del Festival, Daniel Merino y Juan Pablo González, determinaron las fechas relacionadas con la versión 66° del certamen internacional.

Durante la reunión se confirmó que la versión 2027 del festival se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero, mientras que la tradicional Gala de Viña tendrá lugar el viernes 19 de ese mismo mes, dando inicio a una semana marcada por la música, el espectáculo y la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales. Además, será el gran cierre de la temporada estival, manteniendo activa la ciudad y su oferta turística, gastronómica y cultural hasta el último fin de semana del verano.

“Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo. Esto se traduce en más oportunidades laborales para nuestros vecinos, además de seguir posicionando a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile, tal como lo hacemos durante todo el año con una agenda permanente de actividades, eventos y atractivos que fortalecen el desarrollo de nuestra comuna”, aseguró la Alcaldesa Ripamonti.

Aton Chile

Cabe destacar que los animadores confirmados para esta próxima edición serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda. De esta forma, se da inicio al gran certamen musical a cargo de Megamedia y Bizarro Live Entertainment.

Durante los próximos meses se darán a conocer las bases de las competencias internacional y folclórica, los integrantes del jurado, las canciones y países participantes, además de los artistas que conformarán la esperada parrilla del festival, un espectáculo que cada verano congrega a millones de espectadores en Chile y el mundo.

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