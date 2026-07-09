Festival de Viña 2027 entrega las bases de las competencias Internacional y Folclórica

09 jul. 2026 - 12:36 hrs.

El Municipio de Viña del Mar, en colaboración con Megamedia y Bizarro, inicia a partir de hoy el proceso referente a las competencias Internacional y Folclórica de la versión número 66.ª del Festival de Viña del Mar, que se realizará desde el lunes 22 al sábado 27 de febrero de 2027.

Desde hoy, las bases para participar quedarán publicadas en los canales oficiales de información, para conocimiento de quienes deseen formar parte del certamen. El documento estará disponible en el sitio oficial del Festival de Viña del Mar (www.elfestival.tv); de Mega y en la página web del Municipio de Viña del Mar.

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En tanto, la postulación formal comenzará el jueves 16 de julio, fecha a partir de la cual se iniciará la recepción de cada una de las obras musicales y se recibirán hasta el 25 de septiembre.

De acuerdo a estas bases, se seleccionarán seis canciones para la fase internacional y seis para la folclórica. En ambos casos se elegirán cinco temas internacionales y uno chileno, los que no deberán tener una duración máxima de tres minutos. Además, se exige que cada composición tenga una antigüedad no mayor a cinco años desde su inscripción en la entidad correspondiente.

Para el caso de la Competencia Folclórica, las canciones deben representar la música de raíz popular de cada nación y, al igual que en la competencia internacional, no deberán tener una duración máxima de tres minutos.

Además, se mantendrán aquellos ítems anunciados en la versión pasada, como es el reconocimiento a la diversidad del folclore actual, permitiendo la participación de canciones que integren elementos contemporáneos, siempre que conserven una conexión sustancial con las tradiciones musicales de su territorio.

Junto con lo anterior, se solicitará un documento explicativo que contextualice la propuesta desde su raíz cultural y artística. Como requisito escénico, cada presentación deberá contar con al menos un músico en vivo utilizando un instrumento acústico o típico del folclor, reforzando así el carácter auténtico y presencial de esta expresión musical.

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti Serrano se refirió a esta nueva y tradicional etapa que se abre de cara al próximo certamen: "La Competencia Internacional y la Competencia Folclórica son uno de los grandes pilares del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Han sido fundamentales para construir la identidad del certamen, permitiéndole trascender generaciones y consolidarse como el evento musical más importante de Latinoamérica".

Al mismo tiempo agregó que "ese legado y esa historia debemos seguir cuidándolos y fortaleciéndolos. Durante los últimos años hemos visto un crecimiento sostenido en el interés del público por ambas competencias, reflejado en un importante aumento de su audiencia y rating. Eso demuestra que las personas han vuelto a conectar con esta esencia del Festival y a valorar el talento de los artistas que llegan desde distintos rincones del mundo”, señala.

Finalmente, la edil convocó a los músicos de diversos países a participar en la versión 2027: “Esperamos recibir a competidores de diversos países, quienes encontrarán en Viña del Mar el escenario ideal para mostrar su música y su talento ante millones de personas. Nuestra ciudad los recibirá con los brazos abiertos para que sean parte de una nueva historia del Festival más importante de Latinoamérica”, finalizó.

Competencias que crecen cada año

Uno de los hitos relevantes de la versión 2026 fue sin duda el gran impacto internacional que tuvo el resultado final, que por primera vez coronó a España con dos premios en ambas competencias. María Peláe en la Folclórica (Mejor Intérprete) y Antoñito Molina en la Internacional (Mejor Canción), un resultado que generó amplia repercusión en España y en varios medios de comunicación tanto a nivel local como fuera de nuestras fronteras.

María Peláe marcó un precedente, al convertirse en la primera artista española en representar a su país en la Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar y quedarse con una Gaviota de Plata.

Este suceso fue destacado por medios españoles resaltando el prestigio de las competencias de Viña, la calidad artística del certamen y su capacidad para reunir propuestas musicales representativas de distintas culturas, consolidando al festival como una referencia internacional, tal cual lo indicó la publicación de Cadena Ser de ese país.

En tanto, las representantes de Estonia, Vanilla Ninja, semanas más tarde, fueron seleccionadas para representar oficialmente a su país en Festival de la Canción de Eurovisión, uno de los más importantes e históricos del viejo continente. De esta forma se convirtieron en uno de los pocos casos de artistas que compiten en ambos certámenes en una misma temporada.

Asimismo, la Competencia Folclórica reafirmó su compromiso con las raíces musicales, premiando como Mejor Canción al grupo nacional “A los 4 Vientos”, una obra que llevó nuevamente la cueca al escenario de la Quinta Vergara y puso en valor el patrimonio musical chileno frente a una audiencia internacional.

Quedó más que establecida la importancia que ha logrado a través de los años las competencias en cada una de las ediciones festivaleras, reuniendo compositores e intérpretes de distintos continentes y convirtiendo a Viña del Mar en una vitrina única para proyectar carreras artísticas hacia nuevos mercados y audiencias.

En esta oportunidad y al igual que todos los años un jurado de excelencia compuesto por importantes músicos, periodistas especializados en música y diversos personajes ligados a la industria, serán los encargados de la selección de las doce canciones participantes.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es el evento musical más importante de Iberoamérica, reuniendo cada año a artistas de todo el mundo en una celebración única de la música y la cultura latina. Con una historia de más de seis décadas, este gigantesco espectáculo sigue siendo un referente de la industria y el talento global.

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