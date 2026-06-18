Carmen Gloria Arroyo ayudó a hermanos que disputan herencia: Estos son los pasos a seguir

18 jun. 2026 - 18:20 hrs.

A raíz del problema de los hermanos Morales Acevedo por la venta de una casa que se les legó en herencia, Carmen Gloria Arroyo fue a la pizarra para indicarles qué acciones deben seguir.

El primer paso en la tramitación de una herencia con testamento es continuar con el proceso de posesión efectiva, que debe solicitar cualquiera de los herederos ante el tribunal civil. Este trámite requiere la intervención de un abogado.

En el caso específico de Cecilia Morales y sus hermanos, quienes disputan la venta de una propiedad con sus hermanastras, Carmen Gloria hizo una división que aproximaría cuánto debe recibir cada heredero.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Y para finalizar, señaló que "la historia, el dolor, no se compensa, no se paga en dinero: es un proceso interno que seguramente va a llevar muchos años de superar y quizás puede servir para decir 'algo bueno recuperé de esta historia'".

"La compensación del dolor con la herencia jamás va a hacer olvidar ni a borrar la historia, pero sí la ley lo puede resolver".

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