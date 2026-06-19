"Entendió todo mal": Carmen Gloria Arroyo frenó en seco a hijastra de María Angélica en pleno programa

19 jun. 2026 - 16:45 hrs.

María Angélica denunció a las hijas de su marido por hostigamiento y maltratos. De hecho, interpuso una orden de alejamiento tras un episodio de agresión.

Cristina es una de las hijastras y con documentación en mano quiso acusar a la esposa de su padre, pero terminó siendo corregida en vivo por Carmen Gloria Arroyo.

La mujer llevó una denuncia en fiscalía en la que supuestamente María Angélica habría denunciado a su esposo por violencia intrafamiliar. Este fue llevado por el equipo de producción a las manos de Carmen Gloria, quien explicó su contenido.

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Una prohibición de divulgación

"Doña Cristina, lamento informarle que entendió todo mal del documento que usted leyó. Lo primero, usted tenía prohibición de divulgar este documento, así que no voy a entrar en detalles", comenzó la abogada.

En segundo lugar, Arroyo indicó que "la denuncia la interpone doña María por la violencia que ejerce doña Marcela (otra de las hijastras) en contra de don Juan".

"No tenía idea, si no, no se lo hubiese mostrado", se disculpó Cristina.

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