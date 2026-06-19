Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 14: Tensiones familiares de un matrimonio mayor

19 jun. 2026 - 18:02 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María Angélica y Juan llevan 15 años juntos y decidieron casarse hace tres. Sin embargo, asuntos económicos la tendrían enfrentada con las hijas de su marido.

Estas mujeres la acusan de querer quedarse con los bienes y alejar a su padre, mientras que María Angélica asegura que solo busca cuidar a su esposo enfermo y vivir en paz.

El dinero en la cuenta bancaria de Juan habría sido retirado por una de sus hijas, pese a que él se encuentra en plenitud de sus capacidades mentales para decidir cómo administrar su patrimonio. Una de ellas, presente en el programa, indicó que la preocupación es únicamente proteger a su padre.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

El problema ha escalado con episodios de violencia y agresión en contra de María Angélica, al punto de interponer una orden de alejamiento y denuncias por hostigamiento y maltratos.

Celebración del Día del Padre

En Mega se celebró el Día del Padre, invitando a los padres de los trabajadores a una fiesta en las dependencias del canal.

Desde el estudio de Fuerte y Claro, Carmen Gloria Arroyo tuvo unas especiales palabras para los hombres que han ejercido el rol de padre en su vida: su esposo Bernardo Borgeat y su tío Omar.

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