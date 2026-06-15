Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 10: Una conflictiva repartición de herencia

15 jun. 2026 - 17:20 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, los nueve hermanos Marabolí heredaron una casa en Maipú valorada en $165 millones. Ocho de ellos desean vender la propiedad y repartir el dinero, mientras que una hermana, Alicia, vive en la casa, la subarrienda y se niega a dejarla.

Esto ha generado un conflicto familiar que se extiende desde el año 2020 y que mantiene tensas las relaciones, al punto en que decidieron recurrir al programa para encontrar una solución.

Fuerte y Claro intentó comunicarse con Alicia, pero no estaba en casa. En su lugar, su marido señaló tener la intención de comprar la vivienda, pero en estos momentos no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

¿Cómo proceder ante una disputa de herencia?

Ante esta situación, Carmen Gloria Arroyo explicó que cualquiera de los herederos puede solicitar la partición judicial para vender y repartir la herencia.

"El primer procedimiento ante los tribunales civiles es el cese del uso gratuito. A partir de ese momento, un juez determina quién administra esa propiedad, termina el uso gratuito de la casa y, por lo tanto, doña Alicia, don Pedro, si quieren seguir en la casa, van a tener que pagar, y si no pagan, ese monto se va a descontar también de la porción que a ellos les tocaría en la herencia", dijo la abogada.

"Acto seguido, se solicita la designación de un juez partidor que va a tomar la administración de esta propiedad, va a cobrar ese arriendo y va a realizar todas las gestiones que tienen por fin dividir esta propiedad entre los herederos y dar a cada uno lo que corresponda", puntualizó.

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