Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 12: "Papitos corazón"

17 jun. 2026 - 17:58 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Nicole acudió al programa para dar a conocer una realidad de miles de madres en el país: criar a sus hijos mientras les adeudan la pensión de alimentos.

Tras quedar embarazada, enfrentó el abandono del padre de su hija y tuvo que iniciar acciones legales para el reconocimiento de su paternidad. Este hombre no conoce a la niña y actualmente debe $1,5 millones.

Soluciones al drama de Nicole

La pequeña tiene síndrome de Down y una cardiopatía compleja, por lo que Nicole ha debido asumir sola los cuidados y gastos médicos. Por esta razón, Fuerte y Claro se contactó con la fundación Edudown, que le ofreció gratuitamente un plan de sesiones de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional para replicar en casa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Además, el equipo habló con el padre de la niña y logró que se comprometiera a pagar la totalidad del monto adeudado esta misma semana.

"Hemos avanzado legislativamente, hemos avanzado con medidas de apremio, sanciones, facultades de los tribunales para buscar el dinero, pero jamás podremos avanzar en un corazón indolente, en un padre que no quiere hacerse cargo de un hijo ni tener contacto con un hijo", reflexionó Carmen Gloria Arroyo.

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