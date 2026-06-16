Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 11: Millonarios préstamos no devueltos

16 jun. 2026 - 17:15 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María Loreto relató su drama. Conoció a un hombre con quien inició una relación y le prestó $1 millón de su seguro de cesantía para ayudarlo con supuestos problemas familiares. Poco tiempo después, él desapareció sin devolver el dinero y generándole serios problemas económicos.

El programa se contactó con la madre del denunciado. El millón supuestamente era para costear su tratamiento médico, pero ella nunca recibió un peso.

"Me da mucha pena que usen mi enfermedad, que no es una broma, para hacer este tipo de sinvergüenzura", declaró.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

José también vivió un calvario similar, al prestarle a una prima $4 millones de su finiquito. Ella pagaría en 24 cuotas, pero solo cumplió con 4.

¿Cómo evitar problemas con préstamos?

El abogado Ricardo Ibáñez, de Defensa Deudores, señaló que este tipo de situaciones de préstamo impago es muy común entre padres e hijos, amigos y parejas porque existe un temor a pedir garantías: "Si yo te pido que me firmes y pongas la huella, van a decir 'que eres desconfiado, me conoces hace años, ¿cómo se te ocurre que te voy a meter el dedo en la boca?'".

En caso de existir la voluntad de un acuerdo de pago, la recomendación del experto fue "firmar una escritura pública, que tiene mérito ejecutivo en la eventualidad que no se pague", "pero dejarlo en la informalidad, no".

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro