Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 9: ¿Sacrificarías tu vida personal por cuidar a un familiar?

12 jun. 2026 - 17:40 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos a Maritza, quien durante el último año se ha hecho cargo de su hermana Gladys. Esta última presenta un fuerte deterioro en su salud mental y pese a tener cuatro hijos, ninguno toma la responsabilidad de cuidarla.

Esta tarea ha sido desgastante para Martiza, al punto en que su vida matrimonial entró en crisis. Por esta razón es que habló con el programa, con la esperanza de que sus sobrinos y su cuñado se hagan presentes.

La versión de los familiares

Juan Pizarro, marido de Gladys, se comunicó telefónicamente y aclaró que hace 26 años están separados, aunque no han hecho la tramitación del divorcio. De acuerdo a su versión, su ex no "fue una buena madre" y "hoy en día paga las consecuencias de su actuar".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Sin embargo, los expertos del panel apuntan a la obligación legal de los familiares de contribuir en el cuidado y manutención de Gladys. "Las penas son exactamente las mismas que mantiene vigente la Ley Papito Corazón y el Registro Nacional de Deudoras de Pensión de Alimentos", explicó Carmen Gloria Arroyo.

Y para terminar la semana con una noticia positiva en "Algo bueno pasa en Chile", el jefe de medicina transfusional del Hospital Barros Luco, Marcelo Díaz de Valdés, hizo un llamado a donar sangre, ya que este domingo 14 de junio es el Día Mundial del Donante.

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