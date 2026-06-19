Carmen Gloria Arroyo envió emotivo saludo a Bernardo Borgeat y su tío por el Día del Padre
Este domingo 21 de junio se celebrará el Día del Padre y para cerrar este capítulo de Fuerte y Claro, Carmen Gloria Arroyo quiso enviar un especial a los hombres de su familia.
"Que el domingo sea un día maravilloso, donde aprovechen de abrazar, de compartir, de estar con sus papás", dijo la abogada, extendiendo el saludo a los padres de quienes conforman el equipo del programa.
Visiblemente emocionada, Arroyo se tomó las cámaras un minuto para hablarle a su marido, Bernardo Borgeat.Ir a la siguiente nota
"Yo, en forma especial, tomándome el atrevimiento, (saludo) a mi querido Bernardo, que ha sido padre para sus hijos y para los míos", señaló en reconocimiento a sus 14 años juntos.
"Y por supuesto, para quien fue mi papá sostenedor durante muchos años y sigue siéndolo, mi querido tío Omar, ¡feliz Día del Papá!", agregó entre aplausos, recordando a quienes asumen este rol por circunstancias de la vida.
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