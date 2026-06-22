Fuerte y Claro la ayudó: Yolanda logrará que su nieta reciba el dinero de un seguro tras constantes trabas

22 jun. 2026 - 16:35 hrs.

Yolanda tiene 76 años y cuida de su nieta de 12 años. Su hija y madre de la pequeña se encuentra postrada producto de varios accidentes cerebrovasculares, mientras que el padre falleció hace algunos años por un cáncer fulminante.

Con su pensión y la de su esposo, Yolanda logró hacerse cargo de las necesidades de la niña, pero en la medida que envejecen, los gastos se hacen mayores y tienen dificultades para sostener a la familia.

Su fallecido yerno dejó un seguro de vida y su nieta es la única beneficiaria, sin embargo, no han recibido el dinero tras varias idas y venidas con documentos y burocracia. En busca de orientación es que recurrió a Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"A veces no no me queda tiempo para mis controles, pero yo todo se lo doy a ella. No le falta nada, porque con mi pensión yo la educo, la visto, soy apoderada del colegio. (...) Yo le digo a mi nieta 'voy a hacer todo lo posible, pero tú vas a recibir tu seguro porque nosotros ya estamos mayores, no sabemos cuánto más vamos a durar'", relató Yolanda al estudio.

Una positiva resolución

Actualmente, el proceso judicial avanza y se fijó para el 16 de julio una audiencia en el 2° Juzgado de Familia de San Miguel para nombrar a Yolanda como guardadora legal, lo que permitirá acceder al pago del seguro. Además, la municipalidad de La Pintana activó un apoyo social para la familia, incluyendo una visita domiciliaria y ayuda concreta.

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