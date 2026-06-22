Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 15: Abuelas que asumen como madres de sus nietos

22 jun. 2026 - 17:15 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, en Chile, muchas abuelas asumen la responsabilidad de cuidar a sus nietos debido a la ausencia o incapacidad de los padres. Este fenómeno se refleja en historias como la de Constanza y su abuela María Isabel.

Esta joven de 18 años creció bajo el cuidado de su abuela porque su madre falleció producto de un agresivo cáncer cuando apenas era un bebé. Su padre está ausente y mantiene una deuda significativa por pensión de alimentos que hasta hoy no muestra interés en pagar.

Constanza relató que sus padres compraron una casa y, como alternativa, propuso saldar la deuda recibiendo una parte de la propiedad. Quiere estudiar enfermería y cuidar de su abuela.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Yolanda lucha por su nieta

Un segundo caso es del de Yolanda, a cargo de su hija postrada y su nieta. Por esta última es que acudió al programa, pues la pequeña de 12 años es beneficiaria de un seguro de vida que hasta el momento no han podido cobrar.

Afortunadamente, gracias a la acción de Fuerte y Claro, esta abuela estará a un paso de obtener la patria potestad de su nieta y recibir el dinero del seguro que cubra sus gastos en educación, además de apoyo adicional de la municipalidad de La Pintana.

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