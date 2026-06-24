Municipalidad de Quillota comprometió ayuda económica y médica para Francisca y sus hijos en Fuerte y Claro

24 jun. 2026 - 16:21 hrs.

A raíz del caso de Francisca, quien cuida a sus dos hijos con discapacidad y sin ayuda económica del padre, la municipalidad de Quillota le ofreció ayuda en Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

En representación de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Nicole Fernández, señaló que "hemos desplegado las unidades municipales y encontramos en el historial que ella se encuentra en el programa PADDS de salud municipal, donde ella recibe atención domiciliaria para las personas en dependencia severa, lo cual seguirá continuando".

"Además, será ingresada a la oficina de discapacidad para darle seguimiento, tanto a la postulación para las ayudas técnicas y para el acompañamiento que podamos realizar con salud municipal, donde se encuentra en lista de espera para el estipendio, que es un recurso financiero que reciben las cuidadoras", agregó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Un posible acuerdo

Francisca, quien lleva años esperando el pago de pensión alimenticia para sus hijos, está dispuesta condonar la actual deuda de $27 millones y olvidar su derecho de compensación económica, solo a cambio de que su ex firme el acuerdo de divorcio.

Carmen Gloria Arroyo señaló que Patricio tiene una semana para contactarse con el programa y aceptar los términos. Asimismo, recalcó que la legislación vigente prohibe expresamente el perdón de alimentos futuros de sus hijos.

"No estamos hablando de la obligación futura que él tenga, los alimentos que tiene que pagar el próximo mes o el mes siguiente", explicó, para que no se malentienda este acuerdo como una forma de desligarse completamente de la responsabilidad de manutención.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro