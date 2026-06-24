Francisca exige el pago de la pensión de sus hijos: Su ex ya tenía otra familia de la que no se hacía cargo

24 jun. 2026 - 15:25 hrs.

En este episodio de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Francisca contó su historia con Patricio. Ella comenzó esta relación siendo muy joven y él, 12 años mayor, ya tenía dos hijos de los que no se hacía cargo económicamente.

Ahora que están separados, la situación se repite, pues ella cria sola a los dos hijos con discapacidad que tuvieron. "Yo tenía la fe y esperanza de que quizá en esta relación hubiera sido diferente, pero lamentablemente, como dice usted, el que nace es chicharra, muere cantando", señaló al programa.

Dos madres con el mismo problema

Francisca hizo causa común con la expareja de Patricio y, mientras estaban juntos, era quien más se preocupaba de que pagara la pensión de alimentos a su otra familia.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Le decía, 'oye, ¿le mandaste la plata a los niños?'. Según él no, que después. Lo mismo me pasó a mí después durante años", relató. Tras años sin atender a esta responsabilidad, se acumula una deuda de $27 millones.

Esta madre demandó para recibir el pago de alimentos, pero debido al trabajo esporádico de Patricio como mueblista, no todos los meses recibe el dinero necesario para cubrir las necesidaddes de sus hijos. Hoy, recurre al programa para poder solucionar este imcumplimiento y garantizar los derechos de sus pequeños.

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