A cinco años del crimen de Tamara Moya, su padre advierte: "La situación no ha mejorado en verdad"

23 jun. 2026 - 15:52 hrs.

La muerte de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo conmovió a todo el país, reabriendo el debate sobre la seguridad en las calles y la dureza en las sanciones para los responsables.

Raúl Moya perdió a su hija Tamara en un crimen de similares características en 2021. Por esta razón, hizo causa común con los padres de este pequeño y apuntó a una sensación de que nada ha cambiado durante los últimos cinco años.

"La percepción que tiene el ciudadano común y corriente es que la situación no ha mejorado en verdad. Seguimos siendo víctimas de la violencia, la gente sigue teniendo miedo de de salir a la calle", le señaló a Carmen Gloria Arroyo.

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"Hablaba con el periodista que me contactó, de si esto revivía nuestro dolor; esto no revive nuestro dolor, porque nuestro dolor lo vivimos todos los días. Es algo constante, pero ver que alguien sufra lo mismo que vivimos todo este tiempo, para mí es una cuestión tremenda", recalcó Moya.

La condena a los responsables

En la muerte de Tamara participaron tres antisociales. Uno falleció, otro que era mayor de edad recibió presidio perpetuo calificado y uno menor de edad fue condenado a 10 años de internación.

"Desde la perspectiva judicial, cualquier abogado podría declararse contento porque no se podía aspirar a más, pero yo encuentro que la condena que se le asignó al menor de edad es injusta. 10 años no me parece proporcional al daño que causó", declaró.

En este sentido, Moya hizo hincapié en las limitaciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente: "Como está enfocada en la reinserción más que en el castigo, transcurrido el 50% de la pena, le permite pedir beneficios y eso es este año. (...) No creo que vaya a haber algún cambio en la ley ni algún cambio en la en la postura", cerró.

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