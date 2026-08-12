Carlos conmovió en Fuerte y Claro: Asumió el cuidado de cuatro hijos y solo uno lleva su sangre

12 ag. 2026 - 16:45 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la admirable historia de vida de Carlos, quien asumió la responsabilidad de criar solo a cuatro hijos, de los cuales solo uno es biológicamente suyo.

Los dos mayores son hijos de su expareja y Carlos convivió con ellos desde que eran pequeños. Luego, dieron la bienvenida a una niña y tras la separación, asumió el cuidado de los tres, sin esperar que a los años, la madre de los menores le pediría hacerse cargo de una cuarta pequeña.

La preocupación de Carlos

La niña "nos visitaba los fines de semana nuestra casa, entonces ella sabía cómo vivíamos y sabía que estaban sus hermanos ahí. Cuando nos la trajo su mamá, nosotros nos adaptamos fácil", dijo Carlos.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Precisamente por ella es que vino al programa, ya que al ser tan pequeña teme que se la puedan arrebatar al no existir vínculo filial.

Carmen Gloria Arroyo se emocionó con su historia. "Es un honor tenerte acá. Emociona, y de los cuatro hijos que tienes hoy, solo uno es biológicamente tuyo; los otros tres son por decisión, por amor".

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