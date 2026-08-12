Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 46: Un padre por elección y amor

12 ag. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Carlos dio a conocer su historia como padre de cuatro hijos, de los cuales, solo uno es biológicamente suyo.

Hace 18 años conoció a su expareja, quien ya era madre de dos niños. Con el tiempo, asumió la crianza de ambos y, tras el nacimiento de una hija en común, formaron una familia que se desintegró cuando Carlos se separó.

Su ex abandonó el hogar, dejándolo a cargo de los tres menores y años más tarde, reapareció para pedirle que se hiciera cargo de una nueva hija, que al día de hoy tiene 8 años. Él la recibió con brazos abiertos, pero su mayor preocupación es no contar con el cuidado legal definitivo de la niña para trámites médicos y educativos.

Las medidas que Carlos debe tomar

La jueza de familia, Natasha García le dio tranquilidad a Carlos: su hija seguirá a su lado.

"Cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, como es tu caso, hablamos de una perspectiva de infancia y en este caso, lo que tú tienes hoy día con tus hijos es una familia extensa, y esa familia merece ser protegida", señaló.

Por su parte, Carmen Gloria Arroyo indicó que "hoy tenemos el cuidado provisorio, hay que seguir con el cuidado definitivo, que eso va a dar derecho además a que se pueda fijar incluso en la audiencia una pensión de alimentos en favor de la niña, porque padre y madre, no porque no tengan el cuidado personal, dejan de tener sus obligaciones".

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